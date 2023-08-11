İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0486
  • EURO
    29,6768
  • ALTIN
    1665.3
  • BIST100
    7650.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Abdülhamid Han sondaj gemimiz rotayı Akseki'ye kırdı! Yeni doğal gaz keşifleri yolda
Ekonomi

Abdülhamid Han sondaj gemimiz rotayı Akseki'ye kırdı! Yeni doğal gaz keşifleri yolda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), denizlerdeki doğal gaz keşif ve sondaj filosunun en güçlü üyesi Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin, Akseki-1 Kuyusu'nda sondaja başlayacağını bildirdi.

11 Ağustos 2023 Cuma 16:05 - Güncelleme:
Abdülhamid Han sondaj gemimiz rotayı Akseki'ye kırdı! Yeni doğal gaz keşifleri yolda
ABONE OL

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Mavi Vatan'daki doğal gaz arama faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin enerji filosuna son yıllarda kattığı sondaj gemilerinin en güçlüsü olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'de daha önce Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularında sondaj faaliyetinde bulunmuştu.

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  • TPAO
  • Abdülhamid Han Sondaj Gemisi
  • Akdeniz
  • Akseki

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.