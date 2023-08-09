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Ekonomi

Filonun 'en güçlüsü' Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni görev için demir aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin yeni görevine başladığını duyurdu

IHA9 Ağustos 2023 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
Filonun 'en güçlüsü' Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni görev için demir aldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Abdülhamit Han sondaj gemisinin yeni görevine başladığını duyurdu. Geçen sene aynı gün Mersin Taşucu Limanı'nda yapılan törenle ilk görevine uğurlanan Abdülhamit Han, bugün Akdeniz'deki yeni görevine başladı. Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun" ifadelerini kullandı.

FİLONUN EN GÜÇLÜ GEMİSİ

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi oldu.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen törenle görevine başladı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de olacak. Hidrokarbon arama çalışmalarını, Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusunda yürütecek.

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