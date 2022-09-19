Abdülhamid Han ve Oruç Reis'e yakın takip! Gelen son bilgiyle paniğe kapıldılar

Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına gözünü diken Yunan gazetesi, Yunan makamlarından edindiği bilgileri aktardı.



Türkiye'nin Oruç Reis ve Abdülhamid Han gemileriyle keşiflerini yoğunlaştırdığına dikkat çeken gazete, Oruç Reis'in bulunduğu bölgede son haftalarda hareketlilik yaşandığını yazdı.



ABDÜLHAMİD HAN VE ORUÇ REİS'E YAKIN TAKİP!

Haberde, "Oruç Reis'in yetenekleri en üst düzeye çıkartılırken, araştırma kablolarının menzili neredeyse iki katına çıktı" ifadeleri kullanıldı.



Son edindiği bilgileri Yunan makamlarına dayandıran gazete, "Abdülhamid Han'ın faaliyet gösterdiği Antalya Körfezi açıklarında doğalgaz yataklarının bulunduğuna dair işaretler var" sözleriyle yaşadığı paniği gözler önüne serdi.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ



Yedinci nesil teknolojiye sahip Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ ORUÇ REİS



Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.



Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.