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Ekonomi

Abdülhamid Han gemisi için NAVTEX

Abdülhamid Han gemisi için NAVTEX yayımlandı. Gemi 7 Ekim'e kadar görev yapacak.

9 Ağustos 2022 Salı 15:25 - Güncelleme:
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' göreve başladı. Gemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ilk görev yerine uğurlandı. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin görev yeri de belli oldu. Uğurlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geminin Yörükler-1 kuyusunda görev yapacağını açıkladı. Kuyu, Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında bulunuyor.

Törenin ardından Abdülhamid Han için NAVTEX yayımlandı. Gemi 7 Ekim tarihine kadar bölgede olacak. Gemiye 3 gemi daha refakat edecek.

  • Abdülhamit Han gemisi
  • NAVTEX
  • NAVTEX ilanı

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