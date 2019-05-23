ABD’ye ek vergide yarı yarıya indirim

ABD’nin Türkiye aleyhine ekonomik uygulama olarak başlattığı vergi artışlarına karşı Türkiye’nin karşılıklılık ilkesi gereği koyduğu ve daha sonra iki katına çıkardığı vergilerde indirim yapıldı. 25 Haziran 2018’de ABD’nin Türkiye’ye karşı çelikte ilave vergi koymasına karşı ilk vergi düzenlemesi yapılmış ve bir grup mala ilave vergi konulmuştu.

KARŞILIKLI HAMLELER

ABD’nin çelikteki ilave vergiyi artırması üzerine de 15 Ağustos’ta ilave vergiler yeniden artırılarak iki katına çıkarılmıştı. ABD ise Türkiye’den çelik ithalatında Mayıs ayında iki katına çıkardığı vergiyi yarı yarıya azalttı. Bunun üzerine Türkiye de ağustos ayında yükselttiği vergileri yeniden Haziran 2018 seviyesine çekti. Bu uygulamaya gerekçe olarak ABD’nin çelik ithalatı vergisini indirmesi gösterildi.

75 MİLYAR $’LIK TİCARET HEDEFİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde ilave vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştür. Türkiye kararın ardından ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürmüştür. ABD ürünlerine uygulanan 521.2 milyon dolar tutarında ilave vergi 260.6 milyon dolara inecektir. ABD ile 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.