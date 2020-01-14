ABD'ye net cevap: Tehditler hiçbir şeyi çözmez

star.com.tr 14.01.2020 10:35 - Güncelleme: 14.01.2020 10:35

Dün (Pazartesi) Fox News'e konuşan ABD Hazine Bakanı Stephen Mnuchin, ABD'li yetkililerin Çin'in İran'dan petrol almaması için görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

ABD'li Bakan, yaptırımlarla Washington'un İran'ın "muhtemelen petrol gelirlerinin % 95'inden fazlasını kesmeyi" başardığını, Çin'in İran'dan petrol alması halinde yaptırımlarla karşı karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Mnuchin'e göre, şu anda Çin'in, İran'da aldığı petrol, ihracatının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

ÇİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

ABD ile gümrük tarifeleri ve yaptırımlarla ticari bir savaşın ortasında olan Çin tarafından, konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, yaptığı basın açıklamasında, 'İlkeli konumumuz değişmedi. Biz tek taraflı yaptırımlara kesinlikle karşıyız.' dedi.

Meselelerin diyalog yoluyla halledilmesi gerektiğini belirten Shuang, 'Kötü niyetli yaptırım veya tehditlerin herhangi bir sorunu çözemeyeceğine inanıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Shuang ayrıca ABD'yi 'BM Şartı'na uygun şekilde davranmaya çağırarak, İran'la gerginliğin azaltılması gerektiğini ve bu konuda somut adımları atılmasının önemini vurguladı.

İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR

İran'a yönelik son yaptırımlar İran Devrim Muhafızları'nın öldürülen üst düzey general Kasım Süleymani saldırısına misileme olarak ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üsse saldırmasının hemen ardından geldi.

Öte yandan Pekin, 2019'dan itibaren İran'dan petrol alımlarını sürekli düşürmesine rağmen, hala İran ham petrolünün en büyük ithalatçısı olmaya devam ediyor.

İran ise geçtiğimiz yıl imzalanan “stratejik ortaklık” anlaşmasının bir parçası olarak enerji kaynaklarını geliştirme çabalarını hızlandırdı. Irak sınırına yakın devasa Azadegan petrol sahasındaki üretimi artırdı.