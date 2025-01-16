Bayramov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ikili ilişkilerini her zaman iyi komşuluk, dostluk, karşılık saygı ve birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkeleriyle sürdürdüğünü belirten Bayramov, iki ülke arasında 2024'te ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu, bunun yeterli olmadığını fakat mevcut dinamizmden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Bayramov, iki ülkenin Türkiye ile gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Gaz Koridoru gibi projelere dikkati çekerek, bu projelerin sadece katılımcı ülkelerin refahına değil, daha geniş coğrafyanın jeoekonomik haritasının değiştirilmesinde önemli rol oynadığın vurguladı.

Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesine de değinen Bayramov, bu hattın taşıma kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkartıldığını kaydetti.

Bayramov, Botchorishvili'yi Ermenistan'la yürüttükleri barış sürecine ilişkin bilgilendirdiğini belirterek, "Barış sürecinde önemli ilerlemeler elde edilmesine rağmen maalesef Ermenistan Anayasası'nda ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı tehditler hala mevcudiyetini koruyor. Ermenistan'ın hızla silahlanması ve intikamcı eğilimlerin yeteri kadar ciddi olmasından endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Bazı Batılı ülkelerin bağımsız politika yürüten diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini dile getiren Bayramov, "Bunlar eskiden de vardı ve her zaman vardı fakat bu süreçler hiçbir zaman bu kadar açık ve agresif yapılmıyordu. Gürcistan ve Azerbaycan örneğinde, bunun başlıca nedeni ülkelerimizin büyük güçlerin diktesine uygun değil, ulusal çıkarlarına uygun politika yürütmesidir. Böyle olduğunda da siz hedefe dönüşüyorsunuz. Gürcistan örneğinde ülkenin parlamentosunun ülke çıkarlarına yönelik kabul ettiği yasaları, Azerbaycan örneğinde ise egemenliğimizi yeniden sağlamamızı bahane ediyorlar ve bizi cezalandırmak istiyorlar." şeklinde konuştu.

Bayramov, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Azerbaycan'a karşı baskılarına ve USAID da değinerek, "Son yıllarda USAID'in yardımları ülkemizin çıkarlarına değil, ABD'nin çıkarlarına hizmet ediyordu. Bu durumda, USAID'le ilgili anlaşmanın uzatılmasını istemediğimizi ABD'ye ilettik. Bazı müzakerelerde bulunduk ve anlaşmanın süresi belirli sürelerle uzatıldı. Fakat gördük ki ABD hiçbir şekilde burada şeffaflık göstermeden kendi isteklerini Azerbaycan'a dikte etmek istiyor. Bizim çıkarlarımız dikkate alınmıyor. Bunu gördüğümüzde karar aldık ve USAID'in Azerbaycan'daki faaliyetiyle ilgili anlaşma 1 Haziran 2024'te sona erdi. Bu tarihten itibaren USAID'in Azerbaycan'da faaliyet göstermesinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. USAID'in Azerbaycan'da bulunmasına gerek yok." dedi.

"GÜRCİSTAN, AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN TÜM POTANSİYELİNİ KULLANACAKTIR"

Botchorishvili ise ilk resmi yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini belirterek, bundan gurur duyduğunu söyledi.

Azerbaycan'la stratejik ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydeden Botchorishvili, ilişkilerin temelinde iki ülke halklarının dostluğunun bulunduğunu vurguladı.

Botchorishvili, yarın Bakü'de Azerbaycan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Toplantısı'nın yapılacağı bilgisini paylaşarak, iki ülke ilişkilerinin yoğun gündeme sahip olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın Gürcistan'ın ilk beş ticari ortağı arasında bulunduğunu hatırlatan Botchorishvili, iki ülkenin gerçekleştirdiği projelerin daha geniş bölge için önem taşıdığını vurguladı.

Botchorishvili, Azerbaycan ve Türkiye ile yürüttükleri üçlü iş birliği formatına da büyük önem verdiklerini söyledi.

Bölgede barış ve istikrardan yana olduklarını dile getiren Botchorishvili, tüm komşuların iyi ilişkiler içerisinde olması için katkı sunacaklarını kaydetti.

Botchorishvili, Batı'nın Gürcistan ve Azerbaycan'a yaptığı baskılara ilişkin, "Ülkenin iç işlerine karışma yönünde çok çabalar gördük fakat toplumumuz bu gibi çabaları önlemeye muktedirdir. Bu tehditler çeşitli yönlerden geliyor ama ülkelerimiz güçlüdür ve bu tür tehditlerle başa çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya entegrasyonun Gürcistan'ın öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Botchorishvili, "Gürcistan AB'ye aday bir ülkedir ve nihai hedefimize ulaşmak için bu yönde adımlar atmalıyız. Bunun için hem AB'nin hem de Gürcistan'ın çalışması gerekiyor. Aynı zamanda komşu ülkelerle ilişkilerimiz de bizim için büyük önem taşıyor. Ermenistan'la da stratejik ortaklığımız var. Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanması için tüm potansiyelini kullanacaktır." dedi.