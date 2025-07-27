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Ekonomi

ABD'yi üzecek atama planı! Ordunun başına Türkiye yanlısı isim

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un ordunun başına Türkiye'ye yakınlığıyla tanınan Bakan Nur'u atamayı planladığı iddia edildi. Söz konusu atamanın Somali ile ABD arasındaki gerilimi artıracağı ifade edildi.

Star Gazetesi27 Temmuz 2025 Pazar 10:48 - Güncelleme:
ABD'yi üzecek atama planı! Ordunun başına Türkiye yanlısı isim
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Somali basını, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Somali Ulusal Ordu Komutanı General Odowa Yusuf Rage'yi görevden almaya hazırlandığını yazdı.

Mahmud'un Rage'nin yerine Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur'u atamayı düşündüğü ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Mahmud'un Eş-Şebab terör örgütüne yönelik yürütülen mücadeleden memnun olmaması nedeniyle mevcut generali görevden alacağı kaydedildi.

Mahmud'un yakın müttefiki Türkiye ile güçlü bağları olan Nur'un adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.

Askeri deneyimi olmamasına rağmen Nur'un Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) Başkan Yardımcılığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve birçok üst düzey hükümet görevinde bulunduğu belirtildi.

Somali basınına konuşan uzmanlar, General Rage'nin ABD askeri programlarında eğitim aldığına dikkat çekerek Nur'un ordunun başına atanmasının Somali'nin Batılı ortaklarıyla, özellikle de ABD ile gerginliği derinleştireceğini savundu.

ABD'nin Nur'un 2021 yılında Savunma Bakanlığı görevine getirilmesinden de rahatsızlık duyduğuna atıfta bulunuldu.

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