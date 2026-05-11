11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
  • AB'nin 21'inci yaptırım paketi yolda! Brüksel, Rus gölge filosunu hedef alıyor
Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya yönelik hazırladığı 21'inci yaptırım paketinde petrol taşıyan gölge filo, bankalar, finans kuruluşları ve askeri-sanayi şirketlerini hedef almayı planladığı bildirildi. Haziran sonu veya temmuz başında açıklanması beklenen pakette, çalıntı Ukrayna tahılı sattığı öne sürülen firmaların da yer alacağı belirtildi.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB yetkilileri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde çalışmalar yapıyor.

Bu paketin önemli unsurlarından birisi Rusya'nın Batı kısıtlamalarını aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı gölge filodaki tankerler olacak. Bu kısıtlamalarla Rusya'nın önemli gelir kaynaklarından mahrum bırakılması amaçlanacak.

Haziran sonu veya temmuz başında açıklanacak 21'inci yaptırım paketi, Rus bankalarını, finans kuruluşlarını, askeri-sanayi şirketlerini ve çalıntı Ukrayna tahılı satan firmaları da hedef alacak.

Bu pakette Rus Ortodoks Kilisesinin başı Moskova Patriği Kirill'in de hedef alınması söz konusu olacak.

Ayrıca, bu paket için yapılacak görüşmelerde, şimdiye kadar Malta ve Yunanistan tarafından engellenen Rus gemileri için denizcilik hizmetlerine yönelik yasağın da yeniden gündeme gelmesi öngörülüyor.

- RUSYA'YA YÖNELİK 20 YAPTIRIM PAKETİNİ HAYATA GEÇİRDİ

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 20 yaptırım paketini hayata geçirdi.

AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

Rusya'nın Batı kısıtlamalarını aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı yüzlerce tankere "gölge filo" adı veriliyor. Filonun elverişsiz ve eski tankerlerden oluştuğu iddia ediliyor.

