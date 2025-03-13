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Ekonomi

AB'ye yeniden silahlanma planı uyarısı! Kredi notunu olumsuz etkileyebilir

ABD ile girilen ticaret savaşından olumsuz etkilenen Avrupa Birliği'nin (AB), yeniden silahlanma planının Birliğin borçlanmasını artıracağı ve bu durumun da AB'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
AB'ye yeniden silahlanma planı uyarısı! Kredi notunu olumsuz etkileyebilir
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in analizine göre, AB'nin savunma harcamalarını artırmaya yönelik yeni planları orta vadede "AAA" dereceli üye devletlerin kredi notunda tek başına indirime yol açmayacak. Ancak, söz konusu planların AB düzeyinde yaratacağı ek borçlanma nedeniyle, AB'nin kredi not aralığı düşebilir.

Daha fazla ulusal savunma harcaması orta vadede üye ülkelerin notlarını etkileyebilecek olsa da bu planlar aynı zamanda AB'nin politik önemini de yeniden teyit edebilir.

AB BORÇLANMASINDAKİ ARTIŞLA FİNANSE EDİLECEK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından sunulan plan kapsamında, üye ülkelere 150 milyar avroluk savunma kredisi verilmesi ve bunun AB borçlanmasındaki artışla finanse edilmesi planlanıyor. Buna ek olarak, üye devletlere savunma harcamalarını artırmak için uyum politikası programları kapsamında mevcut fonları kullanmaları için ek yollar ve teşvikler sunulması öneriliyor.

Fitch Ratings, söz konusu 150 milyar avroluk yeni AB borcuna ilişkin taslak mevzuatın, bu ayın sonunda onaylanmasını bekliyor.

Geçen hafta AB'nin yeni savunma paketi ve yeniden silahlanma planını tanıtan von der Leyen, söz konusu planla 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçebileceğini bildirmişti.

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von der Leyen, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 1,5'i oranında artırması durumunda dört yıllık sürede yaklaşık 650 milyar avroluk bir mali alan yaratabileceğini ayrıca ülkelere savunma yatırımı için 150 milyar avroluk kredi sağlayacak bir araç oluşturulabileceğini açıklamıştı.

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