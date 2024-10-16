Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah, Türkiye'nin, Dubai için en büyük ticaret ortaklarından olduğunu belirtti.

Dubai Uluslararası Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi.

Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lutah, AA muhabirlerine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Türkiye ile Dubai arasındaki ticarette hızlı bir büyüme kaydedildiğini aktararak, ikili ticarette bir önceki yıla oranla yüzde 106 artış yaşandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret ilişkisini sağlamlaştırmak amacıyla 16 Dubai merkezli firmayla toplantıya katıldıklarını ifade eden Lutah, "Onlara Türk firmalar ile iş görüşmeleri organize ettik. Bunu yapmamızın nedenleri iki tarafın iş insanlarını daha da yakınlaştırmak ve karşılıklı ticaret fırsatlarını kavramaktır. Bu sayede Dubai ve Türkiye arasında ticaret ve yatırım akışının artmasını umut ediyoruz." dedi.

- "SON 6 YILDA DUBAİ'DEN TÜRKİYE'YE 2 MİLYAR DOLAR CİVARINDA YATIRIM GELDİ"

Muhammed Ali bin Raşid Lutah, TOBB, MÜSİAD ve İTO ile önemli anlaşmalar imzaladıklarının altını çizerek, Dubai ve Türkiye iş dünyaları arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini arttırmaya yönelik ortak girişimlerde bulunulmasının ve bu amaca yönelik platformlar oluşturulmasının önemine değindi.

Düzenlenen toplantıların ticareti artırmada bir dönüm noktası nitelinde olduğunu dile getiren Lutah, şunları kaydetti:

"Gerek anlaşma imzaladığımız paydaşlarımıza, gerekse bugünkü programda anlaşma imzalamadığımız, lakin çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz diğer paydaşlarımıza açıkça davette bulunarak, Dubai'nin tüm Türk firmalara kucak açtığını belirttik. Biz onların çevremizdeki geniş bölge ile bağlantı kurmalarına yardımcı olabiliriz. Ayrıca paydaşlarımızla beraber çok iyi bir işbirliği platformu oluşturarak sadece Dubai ve Türkiye arasındaki ikili ticareti artırmakla kalmayıp, her iki tarafın da kendi bölgelerinde güçlü oldukları pazarlara girişine yardımcı olmayı amaçlıyoruz."

Son 6 yılda Dubai'den Türkiye'ye gelen yatırım miktarının 2 milyar dolar civarında gerçekleştiğini ifade eden Lutah, farklı sektörlerden gelen bu yatırımların gayrimenkul ve lojistik alanlarında yoğunlaştığını söyledi.

Lutah, son 8 yılda Türkiye'den Dubai'ye yaklaşık 100 milyon dolar yatırım geldiğini belirterek, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını daha iyi anlamak ve Dubaili yatırımcıları doğru yönlendirmek açısından Türkiye'deki özel sektör ve kamudaki yetkililerle ilişkilerini arttırmanın büyük önem taşıdığını anlattı.

- "40 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ AŞILABİLİR"

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ticareti 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara ulaştırma hedefine de değinen Lutah, bu hedefe beklenenden daha kısa sürede erişileceğini düşündüğünü ifade etti.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasının ardından, yalnızca bir yılda karşılıklı ticaretin yüzde 106 arttığını hatırlatan Lutah, şöyle devam etti:

"Hedeflenen rakamın da daha üstüne çıkılacağını öngörüyorum. Bunun için de her iki ülke iş dünyasının da fırsatları yakalayıp, üstüne değer katmaları adına çeşitli organizasyonlara, fuarlara birlikte katılmaları ve sürekli işbirliği içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum."

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