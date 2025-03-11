Acilen asker ve silaha ihtiyaçları var: Kıtanın karşısında bariz tek çözüm ''Türkiye''

AB'nin Türkiye'yi Avrupa savunma sistemine entegre etme isteği ABD tarafından yakından takip ediliyor.

Varoluşsal güvenlik sorunuyla karşı karşıya olan Avrupa'nın acil çözümler bulması gerektiğini yazan ABD basını, "Türkiye'nin savunma sanayii ve askeri kabiliyetleri ile Avrupa kıtasının acilen asker ve silaha ihtiyaç duyduğu bir dönemde tarihi bir karşılaşma yaşanabilir. Kıtanın karşısında bariz bir çözüm var: Türkiye" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yedeklerle birlikte 800 bin askeri kapasitesiyle Avrupa NATO'sunun en büyük kara gücüne sahip olduğu belirtilen haberde, "Türkiye 2 binden fazla ana muharebe tankına sahip ve Avrupa NATO'sundakilerin neredeyse yarısıdır. Deniz kuvvetleri ise Karadeniz nakliye yolları üzerinde kritik kontrole ve nüfuza sahiptir" denildi.

Avrupa'nın Ukrayna için 20-30 bin kişilik bir güvence gücü oluşturmaya çalıştığı bir ortamda kısa vadede etkili bir güç oluşturabilecek tek ülkenin Türkiye olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin daha büyük bir fark yaratabileceği alanın savunma sanayi üretimi olduğu vurgulanırken Türk savunma sanayisinin tanklar, piyade savaş araçları ve mühimmatları (155 mm top mermileri dahil) büyük ölçekte üretme yeteneğine sahip olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin Avrupa'nın savunma-endüstriyel kompleksinin eksik olduğu İHA'larda dünya çapında üstün yeteneklere sahip olduğunu yazan ABD basını, Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da gösterdiği performansına dikkat çekti.

Baykar ve İtalyan Leonardo arasında imzalanan ortaklık anlaşmasını çığır açıcı olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin 70 yılı aşkın NATO üyeliği boyunca Avrupa güvenliğinin temel direği olduğu kaydedilen haberde, "Türkiye, Avrupa için önemli bir ortak ve müttefik olmaya devam ediyor ve onun iş birliği kesinlikle kilit önem taşıyor" denildi.