İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Açılışa gün sayıyor: Yolcu kapasitesini artıracak... Havalimanına yeni pist ve yeni kule!
Ekonomi

Açılışa gün sayıyor: Yolcu kapasitesini artıracak... Havalimanına yeni pist ve yeni kule!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini artırmak için başlatılan 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
Açılışa gün sayıyor: Yolcu kapasitesini artıracak... Havalimanına yeni pist ve yeni kule!
ABONE OL

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesindeki çalışmaları yerinde incelediğini aktardı.

Havalimanında artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek için iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarına 2023'te başladıklarını anımsatan Uraloğlu, birinci etap kapsamında 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini kaydetti.

Uraloğlu, "Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi ve Ankara'nın dünya başkentlerine yakışır tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız." bilgisini paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.