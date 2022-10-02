Açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Sabiha Gökçen Havalimanı-D-100 arasındaki mahallelerde metro ile buluşacak. Hattımızın uzunluğu 7,4 kilometre. 80 kilometre maksimum hıza sahip. Günlük yolcu kapasitesi 1.2 milyon olacak.

Hattın tamamlanmasıyla Kadıköy meydandan Sabih Gökçen'e 50 dakikada ulaşılabilecek. D-100'den buraya da 10 dakikada gelinebilecek. Marmaray'a entegrasyon da çok önemli.

Ayrılıkçeşme istasyonundan aktarma yapılarak buradan Sirkeci, Kazlıçeşme ve Halkalı'ya kadar gitme imkanı oluyor. Bunun bir ayağı aslında Pendik istasyonuna ulaşmaktı. Pendik istasyonu İBB'nin sorumluluğundaydı. Maalesef sorumluluklarını yerine getirmedikleri için bugün o tarafı tamamlayamıyoruz."