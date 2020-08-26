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Ekonomi

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar oldu

Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) tam kapasite olarak toplam üretimi bugün itibari ile 459 milyon kWh olup, ekonomiye katkısı 30 milyon dolar olduğu öğrenildi.

IHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:34
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5 Temmuz 2020’de açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemi ile katılırken, kesilen kurdelelerle Çetin Barajı ve HES’in tam kapasite elektrik üretimine başlamasıyla kısa süre içerisinde ekonomiye getirisi 30 milyon dolar olması sevindirdi. Çetin Barajı ve HES’in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacağı belirtildi. Dicle Nehrinin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajının, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olduğu kaydedildi. RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi. Bugün itibari ile toplam üretim 459 milyon kWh olup, ekonomiye katkısı kısa süre diliminde 30 milyon dolar olduğu belirtildi.

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