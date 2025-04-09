Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri haline gelen Antalya Havalimanı, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

Dünyanın dört bir yanından misafiri konuk eden ve turist sayısında rekorlara imza atan Antalya'da hava trafiğinde de özellikle yaz döneminde yoğunluk yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaklaşık 2,5 yıl önce havalimanında başlatılan kapasiteyi 35 milyondan 82 milyona çıkaran genişleme ve yenileme yatırımları tamamlandı. Buna göre 108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahalarıyla 176'ya çıkarıldı. VIP ve CIP terminalleri yenilendi, 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi ile 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet binası ve lojmanları yapıldı.

Mevcut 90 bin metrekarelik dış hatlar terminali 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekarelik iç hatlar terminali de 75 bin metrekareye çıkarıldı. Limandan havalimanına yakıt için 29 kilometrelik yer altı boru hattı devreye girdi.

Havalimanında yeni terminal binalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu yıl da yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Antalya Havalimanı, yaz sezonunda "yeni yüzüyle" misafirlerini ağırlayacak.

- YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YAKLAŞIK 3,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 926 bini dış hat olmak üzere 3 milyon 417 bin yolcuya hizmet verildiğini ve 25 bin 171 uçuş gerçekleştiğini belirtti.

Havalimanının yatırımlardan önce 35 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Seyitoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen yatırımla Antalya Havalimanı, 35 milyon yolcuya değil, 82 milyon yolcuya hizmet verecek. 160 noktaya uçuş gerçekleştiren uluslararası havalimanımız her yönüyle kapasite artırımına girmiş oldu. Burası Antalya'nın dünyaya açılan kapısı. Gelen yolcuları rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamaya hazırız."

- HAVALİMANI BU HAFTA LİDERLERİ KONUK EDECEK

Seyitoğlu, Antalya Havalimanı'nın ilk sınavını 11-13 Nisan'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda vereceğini bildirdi.

Havalimanının yenilenen yüzüyle bu haftayı yoğun geçireceğini ifade eden Seyitoğlu, "Antalya Diplomasi Forumuna yaklaşık 20 ülkenin cumhurbaşkanı seviyesinde bir katılım söz konusu olacak. Bu liderleri havalimanımızda VIP salonlarımızda konuk edeceğiz. Liderlerin dışında da farklı ülkelerden önemli misafirleri ağırlayacağız." dedi.

Kentte diplomasi trafiği sonrası yaz sezonu hareketliliğinin başlayacağını aktaran Seyitoğlu, yerli ve yabancı yolcuların en iyi hizmeti alması için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Yolcuların en iyi şekilde karşılanacağı, refah, konforlu bir ortamda uçaklarını bekleyecekleri, kolay bir şekilde biletlerini alıp, valizlerini teslim edebilecekleri bir ortam hazırladıklarını vurgulayan Seyitoğlu, "Bir yolcunun memnuniyeti bizim için çok önemli. Buradan memnun ayrılan bir turist, daha fazla turistin kente gelmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Suat Seyitoğlu, genişleyen havalimanı içerisinde ulaşımın da kolay bir şekilde sağlanması için gerekli tedbirleri aldıklarını, terminaller arasında ek seferler konulduğunu söyledi.

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