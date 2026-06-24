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Ekonomi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Yeni metro hattında yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını açıkladı.

İHA24 Haziran 2026 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Yeni metro hattında yolcu rekoru kırıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını açıkladı.

HALKALI-GAYRETTEPE GÜZERGAHI 57 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'yla, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu'yla, Halkalı Stadı İstasyonu'nda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu'yla, Halkalı İstasyonu'nda da yüksek hızlı tren hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı -Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk'ü 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane'yi 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe'yi 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ı 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahını 48 dakikada kat edecek."

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