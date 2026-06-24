Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını açıkladı.

HALKALI-GAYRETTEPE GÜZERGAHI 57 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'yla, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu'yla, Halkalı Stadı İstasyonu'nda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu'yla, Halkalı İstasyonu'nda da yüksek hızlı tren hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı -Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk'ü 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane'yi 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe'yi 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ı 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahını 48 dakikada kat edecek."