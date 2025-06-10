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Ekonomi

Aciz kaldıklarını itiraf ettiler: Türkiye hiçbir ülkenin yapamadığını yaptı

'Türkiye diplomatik olarak devleşiyor' yorumunda bulunan Yunan basını, Yunanistan'ın jeopolitik satranç tahtasında bir rolü veya pozisyonu olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise arabulucu bir güç haline geldiğini yazdı. Türkiye'nin arabuluculukla hiçbir ülkenin elde edemediği bir rolü güvence altına aldığı kaydedildi.

Star Gazetesi10 Haziran 2025 Salı 11:32 - Güncelleme:
Aciz kaldıklarını itiraf ettiler: Türkiye hiçbir ülkenin yapamadığını yaptı
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Türkiye'nin küresel diplomaside ortaya koyduğu başarı Yunanistan'ı derinden sarsmaya devam ediyor.

Yunan basını "Türkiye diplomatik olarak devleşiyor" yorumunda bulundu.

Yunanistan'ın jeopolitik satranç tahtasında bir rolü veya pozisyonu olmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise arabulucu bir güç haline geldiği kaydedildi.

İttifakların şaşırtıcı bir hızla değiştiği bir bölgede Türkiye'nin söz sahibi olarak ön plana çıktığı belirtildi.

Yunanistan'ın aciz bir dış politika modeline hapsolmuş gibi göründüğü ifade edildi.

Türkiye'nin Suriye, Libya ve Rusya-Ukrayna geriliminde oynadığı role dikkat çeken Yunan basını, "Türkiye hem Moskova hem de Kiev ile ilişkilerini sürdürdü ve bölgedeki hiçbir ülkenin elde edemediği bir rolü güvence altına aldı" ifadelerini kullandı.

"Gelişmeler Yunanistan'ın güçlü alternatif kanallara sahip olmadığını ve yeni ortama uyum sağlamak için mekanizmaları harekete geçirmediğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin jeopolitik yükselişine Yunanistan'ın kritik cephelerde eylemsizliği de eşlik ediyor. Ankara, kilit ülkelerle ilişkileri yeniden başlatmak için her fırsatı değerlendirirken, Atina düşük yoğunluklu diplomatik hamlelerle sınırlı." denildi.

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