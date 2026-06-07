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Ekonomi

Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak: Başvurular bugün başlıyor

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün başlıyor

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 09:06 - Güncelleme:
Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak: Başvurular bugün başlıyor
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Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Alımı yapılacak 15 bin personelin görev alanlarına ilişkin detayları paylaşan Gürlek, kontenjan dağılımını şu şekilde açıkladı;

Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlan detaylarının 6 Haziran itibarıyla Resmî Gazete'de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Bakan Gürlek, başvuru sürecine ilişkin şu bilgileri verdi;

Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum.

Bakan Gürlek, açıklamasında ayrıca adalet teşkilatına sağlanan bu imkan dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz ederek, kararın ülke ve teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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