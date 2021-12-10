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Ekonomi

Adalet Bakanlığı'na 200 personel alınacak

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacak.

AA10 Aralık 2021 Cuma 06:41 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 06:41
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli, sözlü sınav sonucuna göre alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

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