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Ekonomi

Adalet teşkilatına güç takviyesi: 5 bin personel alınacak

Adalet Bakanı Tunç, 'adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz' vurgusuyla; 1500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere 5 bin personel alımı yapacaklarını duyurdu.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Adalet teşkilatına güç takviyesi: 5 bin personel alınacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından "adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz" vurgusuyla yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet teşkilatına peyderpey 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini vermesinin ardından, personel alım ilanlarının ilk etabının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak ilk aşamada 1500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak amacıyla insan kaynağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Adalet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

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