İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Adana'da 2 saha için için 20 yıllık petrol izni

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Adana'daki 2 saha için 20 yıl süre ile petrol işletme ruhsatı verildi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Adana'da 2 saha için için 20 yıllık petrol izni
ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da iki ayrı sahaya ilişkin 20 yıl süre ile petrol işletme ruhsatı aldığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. AŞ'nin Adana'da bulunan toplam 1013 hektarlık iki sahasında petrol işletme ruhsatının 26 Kasım'da sona ermesinin ardından söz konusu ruhsatın 27 Kasım'dan itibaren 20 yıl süre ileTPAO'ya verilmesi kararlaştırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.