Adana'da ilk 'tanzim noktası' açıldı

Adana'da ilk tanzim satış noktası açıldı. Alışveriş yapan vatandaşlardan Ali Çiko, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaliteli meyve ve sebzeler aldığını söyledi.

Fiyatlardan memnun olduklarını aktaran Çiko, "Fiyatlar güzel, pazara göre yarıdan daha az. Çok memnunuz, mutluyuz. İnşallah böyle devam eder." dedi.

"HEM FİYAT UCUZ, HEM KALİTELİ ÜRÜNLER VAR"

Hanife Leblebici de marketlere ve pazarlara göre fiyatların uygun olduğunu kaydederek, "Güzel bir uygulama. Hem fiyat ucuz, hem kaliteli ürünler var. Memnunuz bu durumdan. Tanzim satışları devam ederse alışverişimizi buradan yapmak isteriz." diye konuştu.