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Ekonomi

Adana'da yılın ilk çeyreğinde rekor ihracat

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre Adana'da 2024 yılının ilk 4 ayında 1 milyar 412 milyon 527 bin 598 dolar tutarında ihracat yapıldı.

IHA2 Haziran 2024 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Adana'da yılın ilk çeyreğinde rekor ihracat
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2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin dış ticaret dengesinde ithalatın daha hızlı yükseldiği görülürken ihracatın buna bağlı olarak daha az artış göstermesi dikkat çekti. İthalat yüzde 4'lük bir artış gösterirken buna bağlı olarak 29 milyar 117 milyon dolar oldu. Öte yandan ihracat ise yıllık bazda yüzde 0.1 bir artış ile 19 milyar 254 milyon dolara ulaştı.

Adana'da ise 2024 yılının ilk çeyreğinde açıklanan dış ticaret verilerine göre ihracatın 1 milyar 412 milyon 527 bin 598 dolar olduğu belirtilirken ithalatın ise 1 milyar 60 bin 660 dolar olduğu açıklandı.

  • Adana ihracat
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