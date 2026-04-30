  • Adım adım enerjide tam bağımsızlığa: İthalat faturası yüzde 3,1 düştü
Ekonomi

Adım adım enerjide tam bağımsızlığa: İthalat faturası yüzde 3,1 düştü

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 5 milyar 680 milyon 207 bin dolar oldu.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 10:40
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 8,2 artarak 33 milyar 119 milyon 711 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 680 milyon 207 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın mart ayında bu rakam 5 milyar 864 milyon 67 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 11,8 artarak 2 milyon 799 bin 824 tona yükseldi.

