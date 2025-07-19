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Ekonomi

Adım adım enerjide tam bağımsızlık hedefine! Türkiye dünyada 4. sıraya yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisiyle birlikte dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, 'Görev başındaki Enerji Kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık!' ifadelerini kullandı.

IHA19 Temmuz 2025 Cumartesi 14:20 - Güncelleme:
Adım adım enerjide tam bağımsızlık hedefine! Türkiye dünyada 4. sıraya yükseldi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iki yeni sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip. Bu sadece bir filo değil; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır. Görev başındaki enerji kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık."

  • enerji
  • filo
  • alparslan bayraktar
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