Adımlar hızlandı! Rotayı Türkiye'ye çevirdiler

Milliyet 15 Ocak 2022 Cumartesi 07:53 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 07:53

Dünyada küresel ticaret zincirinin kırıldığı salgın döneminde Türkiye önemli bir tedarik merkezi olarak görüldü. Böylece pek çok sektör üretim ve tedarik konusunda rotayı Türkiye'ye çevirdi. Yeni tedarikçi ülkelerin hız kazanmasıyla birlikte Türkiye'nin tasarım ve inovasyonla üretime devam ederek öne geçebileceği ifade ediliyor.

Milliyet'in haberine göre, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Onursal Başkanı Bülent Aymen, en önemli ihracat pazarlarından biri olan Avrupa Birliği'nde (AB) başta Polonya olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Fas ve Cezayir'in hızla büyüdüğünü kaydetti. AB'nin destekleri ve finansman erişimi avantajları nedeniyle söz konusu rakip ülkelerin Türkiye'nin önünü kesebileceğini belirten Aymen, ihracattaki başarının devam etmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

'İVMEYİ KORUMALIYIZ'

Salgın başlangıcıyla Türkiye lehine kırılan tedarik zincirinin yeniden Uzak Doğu'ya yönelebileceğine dikkat çeken Aymen, "Yakaladığımız ivmeyi korumamız gerekli ve bunun için ihracatçılar olarak Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmanın öneminin farkındayız, bu konuda firmalarımızı uzun vadeli satış-pazarlama stratejileri geliştirmek konusunda motive etmek zorundayız" diye konuştu.