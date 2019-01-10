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Adin Beach Hotel'i gururlandıran ödül!

Helal turizm konseptin de Türkiye’de öncü, misafirlerine kusursuz ve mükemmel hizmet veren 5 yıldızlı Adin Beach Hotel, tüm dünyada 900 bin otele, 8 milyon tatilcinin verdiği puanlar esas alınarak oluşturulan ödül listesine adını yazdırdı ve HolidayCheck 2019 tavsiye edilen otel ödülünün sahibi oldu.

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Sahip olduğu birçok ödülle öne çıkan Adin Beach Hotel’in Ynt. Krl. Bşk. Hasan Uysal HolidayCheck 2019 ödülü için şunları söyledi:
 
“2019’a bizi gururlandıran bir ödülle giriş yaptık. Akdeniz bölgesinde 5. sırada, alkolsüz her şey dâhil hizmet veren helal konseptli oteller içerisinde ise ilk sıradayız. Ayrıca bu ödül  Türkiye’de sadece 20 otele verildi biz de bu otellerin içindeyiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da HolidayCheck ödülünü kazanmanın sevincini yaşadık. Bizim asıl amacımız; otelimize konaklamaya gelen misafirlerin huzurunu, mutluluğunu ve konforunu sağlamak. Misafirlerimizin de böyle hissetmesini sağlamak ve güzel geri dönüşler almak sevindirici. Ödülü almamızda büyük katkısı olan tüm çalışanlarımıza ve bizleri değerlendirerek bu ödülü almamızı sağlayan değerli misafirlerimize teşekkür ederim. 
Kaliteli, özverili ve güler yüzlü hizmetimiz sayesinde bulunduğumuz noktaya ulaştık. Geleceğe daha emin adımlarla, hizmet kalitemizden ödün vermeden ilerleyeceğiz. Misafirlerimizin mutluluğu bizim için en büyük ödüldür. Bir kez daha HolidayCheck 2019 ödülünü kazanmamızda katkısı olan herkese teşekkür ederim.”
 

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

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