Adin Hotel Hazır!

02 Temmuz 2020 Perşembe 15:27 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:27

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 22.000, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standartlarını uygulamaya devam ediyoruz. Çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sahip olduğu Yeşil Yıldız, plaj ve deniz temizliği göz önünde bulundurularak uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan Mavi Bayrak belgelerimizin standartlarını üstün organizasyon süreçleriyle yönetiyoruz.

Güvenlik ve hijyen süreçlerimize Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının işbirliğiyle başlatılan "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı"nı da dahil ettik.

Covid-19 sürecinde Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan "Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & İçme Ünitelerinde Pandemi Süresince Uygulanacak COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri" kapsamında tüm koşulları eksiksiz bir süreçle yerine getirerek "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandık.

Covid-19 pandemi süreci boyunca misafirlerimizin tesislerimizin her alanında özgürce ve güvenle tatil yapması için bütün önlemleri en ince ayrıntısına kadar aldık.