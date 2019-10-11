Mahkum ve mahkum yakınlarının gözü Meclis'ten gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Af yasası son dakika haberleri var mı? Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yeni yasama yılında Meclis’in gündeminde yargı reformunun yer alması bekleniyor. Yargı paketinde ceza indirimine ilişkin soruya AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş, İnfaz Kanunu’na ilişkin hükümler olmadığını ifade etti. Muş, “İnfaz Yasası ile alakalı ayrı bir düzenleme olacak. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Onu da en kısa süre içerisinde tamamlayıp, kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

AF YASASI SON DAKİKA HABERLERİ VAR MI?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı. 38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. Ceza infaz indirimi ayrı bir paket olarak gelecek.

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Adalet Bakanlığı ve tarafların "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla ortak hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, yeni yasama yılında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak.

Taslak metin, ardından eylül ayı içinde Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin görüş, eleştiri ve katkısına sunulacak. Yargı ile ilgili yasal düzenlemede, Meclis'teki muhalefet partilerinin de desteği aranacak. AKP kurmayları; 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi' ile ilgili yasal metnin, "Türkiye'nin metni" olacağını belirtti.

AF YASASI GELİŞMELERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, "belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı" algısının bulunduğunu belirtti.

Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." bilgisini paylaştı.

İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketlerin de gündeme geleceğini bildiren Gül, belgedekilerin paketler halinde ortaya konacağını söyledi.

İnfaz sistemiyle ilgili düzenlemelerin yargı paketinde olup olmayacağının sorulması üzerine Gül, bu konuda alternatifleri içeren teknik çalışma yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir." diyen Gül, bu konudaki çerçeveyi, içeriği parlamentonun şekillendireceğini, Meclis'in gündeminde ilk sıralarda olacağını düşündüğünü kaydetti.

"Bir taslak çalışıldı"

Adalet Bakanı Gül, soruşturma safhasındaki tutuklulukta azami süreye ilişkin ise "İlk pakette, birinci pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddete de değinen Gül, bu konuda gelen talepleri değerlendirdiklerini, çalışma yaptıklarını, kanun anlamında da önerilerinin olacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetini hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Video çekmeyi biliyorsunuz da o adama engel olmayı bilmiyor musunuz? Bir kişinin bile kurtulmasına vesile olacaksa, bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun Anayasa'yı bile değiştiririz. 'Her şeyi yaptık, bir şey yapmayacağız' doğru değil. Bu konuda bir cümle, virgül bile varsa çalışacağız."