Af yasası son durum ne? Ceza indirimi ve af yasası son dakika haberleri

Af yasası son durum ne? sorusunun yanıtı sıkça araştrıılıyor. Ceza indirimi ve af yasası son dakika haberleri de güncel olarak takip ediliyor. Binlerce mahkum ve mahkum yakınının heyecanla beklediği 'İkinci Yargı Paketi' çalışmalarının 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanıyor. Ana hatları şekillenen infaz düzenlemesinde denetimli serbestlik süresi artırılacak. Ceza indirimi ve af yasası son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AF YASASI SON DURUM NE?

Akşam Gazetesi'nden Osman Nuri Cerit'in haberine göre;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları hız kazandı. 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin hazırlıklar AK Parti MYK’sında ele alındı. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları MYK’ya hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Düzenlemenin içeresinde infaz yasasına ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İnfaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen cezalar aynı olmayacak.

ORANTILI CEZA UYGULAMASI

Yine parası olmadığı için bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak. İçerideki 288 bin hükümlünün yüzde 91’i 10 adet suç türünden cezaevinde bulunuyor. Bu 10 suçtan 6’sı için Başkan Erdoğan kesin talimat verdi ve bu suçlarda indirim olmamasını istedi. Başkan Erdoğan’ın asla indirim yapılmamasını istediği suçlar “terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar” olarak sıralandı.

BASİT SUÇLARA EV HAPSİ

Basit hırsızlık ve taksirli suçlarla çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin savcılık sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutacak iddianame düzenlemeyecek. Bazı suçlarla ilgili ise ev hapsi uygulamasına gidilecek. Pakete son şekli verilmeden Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin teklifleri de değerlendirilecek. Benzer düzenlemeler tek paket altında toplanacak.

CEZA İNDİRİMİ VE AF YASASI SON DAKİKA HABERLERİ

DEVLET BAHÇELİ AF YASASI AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2. yargı paketinin hazırlık aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı suçların kapsam dışında tutulmasıyla ilgili değerlendirmesine yönelik yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi”ni 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ye sunduğunu hatırlatarak, "Hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedeflenmiş, kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığı detaylı şekilde belirlenmiştir. Üstelik hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde beş yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, meri infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı amaçlanmıştır. Mezkur kanun teklifimizin ayrı ayrı madde gerekçeleri ve temelini teşkil eden hukuki gerçekleri gayet açık, net ve şeffaftır" dedi.

'MHP SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN KARARINA ELBETTE SAYGI DUYMAKTADIR'

"Toplam yedi maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok tartışmaya konu olduğu da herkesin malumudur" diyen Bahçeli, "Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü halde bulunan insanlarımızın ve ailelerinin büyük desteğini alan ve beklentileri tırmandıran kanun teklifimizle ilgili bugüne kadar sonuç alınamadığı da meydandadır. Meselenin hassasiyetine binaen her kesim ve her siyasi görüşten değerlendirmeler yapılarak söz konusu kanun teklifimiz gündemdeki sıcaklığını bugüne kadar muhafaza etmiştir. Yargı Reform Strateji Belgesi çerçevesinde ikinci yargı paketi hazırlıkları sürerken tartışmaların ve yorumların seyrinde de canlılık gözümüzden kaçmamıştır. Bu durum son derece doğal ve normaldir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda Adalet Bakanı’na altı suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiği de bugünkü gazetelerde yer bulmuştur. Bunlar arasında terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suç başlıkları öne çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararına elbette saygı duymaktadır" ifadelerini kullandı.

MHP'nin bazı suçlara olan tutumunun aynı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Ayrıca ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmeler 2 Aralık 2019 Pazartesi günü AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda ele alınıp, parti görüşü olarak somutlaştığı da anlaşılmaktadır. Bazı çevrelerin ve marazi siyasi ittifakların Milliyetçi Hareket Partisi’ni gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla bile olsa irtibatlandırıp ilişkilendirmeleri, dahası altı suçla anılmasının yolunu açıp töhmet altında bırakmaları adil ve hakkaniyetli bir tutum olamayacaktır. Partimizin ceza indirimine nasıl baktığı, neleri amaçladığı bellidir, bilinmektedir. Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir" dedi.

'AK PARTİ İKİNCİ YARGI PAKETİNİ TBMM'DEN GEÇİRECEK SİYASAL ÇOĞUNLUĞA SAHİPTİR'

Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun tekliflerinin bugünden itibaren beklemeye alındığını açıklayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"AK Parti ikinci yargı paketini TBMM’den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’ye sunduğu teklifini 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya sayısal gücü yeterli değildir. Türk milleti partimize yeterli destek ve milletvekili sayısını verdiği gün ceza indirimiyle ilgili kanun teklifimiz için gereken her şey yapılacak, verdiğimiz söz mutlaka tutulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli, iradeli, sorumlu, ahlaklı ve akıl dolu siyasi duruşundan taviz vermeden, Cumhur İttifakı’nın sorgulanmasına ve yıpranmasına müsaade etmeden mücadelesine kararlıkla devam edecektir. Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz. Çünkü biz Türk ve Türkiye sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz."

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.