16 Aralık 2025 Salı
Ekonomi

AFAD, Sındırgı'da ticari hayatı yeniden ayağa kaldırıyor! Prefabrik çarşı kuruluyor

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremlerden etkilenen esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla konteyner ve prefabrik dükkan kurulumlarını aralıksız sürdürüyor.

AA16 Aralık 2025 Salı 16:20
AFAD, Sındırgı'da ticari hayatı yeniden ayağa kaldırıyor! Prefabrik çarşı kuruluyor
ABONE OL

AFAD koordinasyonunda 10 Ağustos'tan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede toplam 40 konteyner dükkanın kurulumu tamamlandı.

Ayrıca Sındırgı Belediyesine ait Akpınar Yaşam Merkezi'nde 10 depremzede esnafa geçici iş yeri tahsis edildi.

Ekimde meydana gelen depremde yıkılan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş merkezinin bulunduğu alanda ise AFAD tarafından 11 esnaf için geçici prefabrik çarşı kuruluyor. Çarşının kurulum çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp, esnafın hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Ticari hayatı yeniden canlandırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, taleplere göre konteyner dükkan kurulumları da devam ediyor.

Popüler Haberler
