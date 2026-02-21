İSTANBUL 16°C / 5°C
Ekonomi

Afet anında tek komutla devreye giren sistem! TÜRKSAT'tan yeni alt yapı

TÜRKSAT AŞ, 'Sıcak Uplink' ve Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) hizmetleriyle, yayıncılıkta afet anlarında dahi kesintinin önüne geçecek altyapı oluşturduğunu bildirdi.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
Afet anında tek komutla devreye giren sistem! TÜRKSAT'tan yeni alt yapı
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜRKSAT AŞ, uydu ve yayıncılık teknolojilerindeki gücünü, yüksek erişilebilirlik ve yayın sürekliliği arayan medya kuruluşları için "uçtan uca hizmet modeli" ile artırdı.

Yayın sürekliliğini koruyan "Sıcak Uplink" yedekliliği sistemiyle, yurt içi ve dışında ancak büyük yayıncıların yüksek maliyetli yatırımlarla kurabildiği teknolojik altyapı, tüm yayıncılar için ekonomik hale geldi.

Yayıncı sinyallerinin TÜRKSAT altyapısında sürekli işlendiği ve yayına hazır bekletildiği bu sistemde, acil durumlarda saniyeler içinde gerçekleşen otomatik geçiş kabiliyeti sayesinde yayın kesintisi riski ortadan kalkıyor.

Şirket, standart yedekleme yöntemlerine ek olarak "FKM Hosting" ve "Coğrafi Yedeklilik" hizmeti de sağlıyor.

Bu modelle yayıncı kuruluşların tüm teknik altyapısı, TÜRKSAT-Teleport yerleşkesindeki ana sistemde fiziksel olarak ayrılmış, bağımsız binalarda konumlandırılıyor.

Kurumlara özel tahsis edilen "headend, RF ve kontrol sistemleri", kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör destekli olarak endüstriyel iklimlendirme ve yüksek seviyeli fiziksel güvenlik katmanlarıyla korunuyor. Güvenli uzaktan erişim protokolleri sayesinde, afet veya risk durumlarında tüm yayın operasyonu "tek komutla" coğrafi olarak ayrılmış yedek merkeze aktarılabiliyor.

Aktif ve yönetilebilir bir hosting hizmeti sunan TÜRKSAT, bu altyapıyla da operasyonel verimliliği artırmayı ve teknik riskleri minimize etmeyi amaçlıyor.

