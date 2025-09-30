İSTANBUL 21°C / 12°C
Ekonomi

Afrika Boynuzu'nda petrol keşfi an meselesi! Oruç Reis yolu açtı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin önümüzdeki aylarda petrol sondajına başlayacağını açıkladı. Açıklama, Türk gemisi Oruç Reis'in Somali açıklarında yürüttüğü çalışmaların ardından geldi.

30 Eylül 2025 Salı 10:49
Afrika Boynuzu'nda petrol keşfi an meselesi! Oruç Reis yolu açtı
ABONE OL

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin gelecek aylarda petrol sondaj faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Somali Ulusal Televizyonunda yayımlanan Federal Parlamentonun 7. Dönem açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali'nin sahip olduğu doğal kaynakları ekonomiye kazandırma kararlılığını vurguladı.

Mahmud, "Allah'ın ülkemize bahşettiği kaynakları milletimizin refahı için değerlendirmeye kararlıyız. Ülkemiz gelecek aylarda petrol sondajına başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, bu adımın Somali'nin ekonomik bağımsızlığı açısından tarihi bir dönüm noktası olacağına dikkati çekerek, ülkenin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Petrol sondajı hazırlıkları, Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in Somali hükümetiyle işbirliği içinde ülke kıyılarında petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütmesinden yalnızca birkaç ay sonra gündeme geldi.

Somali, Afrika Boynuzu'nda stratejik konumuyla öne çıkarken, doğal kaynaklarının değerlendirilmesiyle bölgesel ticarette daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor.

