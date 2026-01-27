Türkiye'de bulunan Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Sayın Oladele Henry Alake, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakan Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, toplantıda kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında mevcut potansiyeli ve Türkiye-Nijerya arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarını ele aldıklarını vurguladı.

Bayraktar ayrıca, "Türkiye ve Nijerya arasında karşılıklı kazanç ve uzun vadeli ortaklık esasına dayalı iş birliği zeminini önemsiyoruz" dedi.