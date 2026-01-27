İSTANBUL 16°C / 8°C
Ekonomi

Afrika devi ile dikkat çeken temas! Türkiye kritik mineraller için devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile görüştü. Bakan Bayraktar, görüşmede kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında mevcut potansiyeli ve Türkiye-Nijerya arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarını ele aldıklarını ifade etti.

27 Ocak 2026 Salı 18:46
Afrika devi ile dikkat çeken temas! Türkiye kritik mineraller için devrede
ABONE OL

Türkiye'de bulunan Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Sayın Oladele Henry Alake, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakan Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, toplantıda kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında mevcut potansiyeli ve Türkiye-Nijerya arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarını ele aldıklarını vurguladı.

Bayraktar ayrıca, "Türkiye ve Nijerya arasında karşılıklı kazanç ve uzun vadeli ortaklık esasına dayalı iş birliği zeminini önemsiyoruz" dedi.

