Afrika devinden Türkiye mesajı! Hedefleri 10 milyar dolar

Bakan Göktaş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Cezayir Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Buradaki konuşmasında Cezayir'in Milli Günü'nü kutlayan Göktaş, Cezayir halkının özgürlük uğruna sergilediği mücadelenin, inanç ve kararlılıkla yazılmış bir bağımsızlık destanı olarak insanlık tarihindeki yerini aldığını söyledi.

"Dost ve kardeş Cezayir ile gönül bağlarımız güçlüdür." diyen Göktaş, beş asra dayanan ortak geçmiş sayesinde Cezayir ile pek çok alanda güçlü işbirlikleri yürüttüklerini belirtti.

Bakan Göktaş, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un vizyoner iradesiyle son yıllarda yeni bir ivme kazandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan ortak bildirinin ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine taşıdığını vurgulayan Göktaş, bu stratejik ortaklığın yakın zamanda Türkiye'de gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla daha da derinleşeceğine dikkati çekti.

"TÜRK YATIRIMCILARININ CEZAYİR'E İLGİSİ ARTTI"

Bakan Göktaş, bu güçlü irade sayesinde, her alandaki işbirliklerini ileriye taşıdıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda, Afrika'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de her geçen gün daha güçlü bir ivmeyle gelişmektedir. 2024 yılında 6,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme adımlarımızla Türk yatırımcılarının Cezayir'e ilgisi artmış, ülkedeki Türk yatırımlarının toplamı 7,7 milyar dolara ulaşmış durumdadır. İnşaat, maden, enerji ve tarım başta olmak üzere birçok alanda geliştireceğimiz yeni girişimler ve ortak projelerle ülkelerimizin refahını artıracağımıza inanıyoruz."

Ayrıca, sosyal hizmetler alanında da insan odaklı kalkınma vizyonlarını daha geniş bir etki alanına taşımayı hedeflediklerini ifade eden Göktaş, Türkiye ve Cezayir olarak bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

"CEZAYİR HALKINA BARIŞ, SAĞLIK VE HUZUR DİLİYORUM"

Bakan Göktaş, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin aynı zamanda sömürgeciliğe, adaletsizliğe ve zulme karşı direnen tüm mazlum halklar için umut ışığı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün, aynı umudu Filistin topraklarında yaşatmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler, Türkiye ve Cezayir olarak Filistin'in haklı davasında uluslararası alanda ortak duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı dahil her platformda adaletin ve hakkaniyetin tesisi için ortak bir irade ortaya koyuyoruz. Kardeşliğimizin temeli, ortak tarihimizin yanı sıra adalet, merhamet ve insan onuruna duyduğumuz bu derin inançtan besleniyor. Özgürlüğe, dayanışmaya ve kardeşliğimize dair ortak ideallerimizin, barış ve adalet dolu bir geleceğe yön vermesini diliyorum."

1 KASIM 1954 CEZAYİR TARİHİNDEKİ DÖNÜM NOKTASI

Büyükelçi Guennad da Cezayir'de 1 Kasım 1954'te başlayan "kurtuluş devrimi"nin 71. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, bu tarihin ülkenin geçmişinde dönüm noktası teşkil ettiğini, Fransız sömürgeciliğine karşı mücadele ettiklerini anlattı.

Guennad, ülkesinin bağımsızlık sürecine ilişkin bilgileri paylaşarak, bu yıl dönümünü kutlarken Filistin halkıyla tamamen dayanışma içinde olduklarını ve İsrail'e karşı onları desteklediklerini dile getirdi.

Ayrıca Guennad, Cezayir'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin kabul edilmesini ve insani yardımların yeniden ulaştırılmaya başlamasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Türkiye ile Cezayir arasında derin ve köklü bir ilişki bulunduğuna işaret eden Guennad, bu yıl iki ülke arasında karşılıklı pek çok üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Guennad, 2025'in 7 ayında Türkiye'nin Cezayir'in beşinci en büyük tedarikçisi ve ticaret ortağı olduğunu belirterek 2024 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,3 milyar dolara ulaştığını ve hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Büyükelçi Guennad, Türkiye'nin ülkesine birçok yatırım yaptığını belirterek, Cezayir'de faaliyet gösteren 1600'den fazla Türk şirket olduğunu ifade etti.

Resepsiyona, üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.