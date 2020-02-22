Afrika Kalkınma Bankası Fas'a 204 milyon dolar kredi verdi

AA 22 Şubat 2020 Cumartesi07:43 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 07:43

Fas resmi haber ajansının haberine göre, başkent Rabat'ta 204 milyon dolarlık kredi anlaşması için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Fas Maliye Bakanı Muhammed Binşabun, 204 milyon dolarlık kredinin 4 yıl içinde kullanılacağını ve ülkede sosyal korumayı iyileştirmeyi desteklemek amaçlı olduğunu belirtti.

Ülkesinde 2023'ten itibaren başlamak üzere sağlık sigortasının nüfusun yüzde 80'ini kapsamasının hedeflendiğini aktaran Binşabun, iki ayrı kentte bir rehabilitasyon merkezi ve bir hastanenin yanı sıra kırsal kesimde 100 sağlık merkezi inşa edeceklerini bildirdi.

Binşabun, ayrıca çeşitli bölgelerde 31 yaşlı bakım merkezi kurulacağını söyledi.