İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7492
  • EURO
    47,7424
  • ALTIN
    4408.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Afrika ülkelerinin bakanları Türkiye'de! Bolat: Ticaret ve yatırımları derinleştireceğiz
Ekonomi

Afrika ülkelerinin bakanları Türkiye'de! Bolat: Ticaret ve yatırımları derinleştireceğiz

Ticaret Bakanı Bolat, Gambiya ve Gana'dan gelen bakanlarla yaptığı ikili görüşmelerde bu ülkelerle karşılıklı yatırımların artırılmasını ve yeni proje fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi. Bakan sosyal medya hesabından görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Afrika ülkelerinin bakanları Türkiye'de! Bolat: Ticaret ve yatırımları derinleştireceğiz
ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Gambiya Cumhuriyeti Enformasyon, Medya ve Yayın Hizmetleri Bakanı Ismaila Ceesay ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, görüşmede, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri alanında küresel marka haline gelen Türk şirketlerinin, bu ülkede üstlenebileceği yeni proje ve fırsatları ele aldıklarını vurguladı.

Bolat, Gambiya'nın Afrika Ortaklık Politikası'nın paydaşı olduğuna işaret ederek, "Gambiya ile icra ettiğimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında azim ve kararlılıkla adımlar atmaya devam edeceğiz. İnancımız odur ki dost ve kardeş ülkelerle tesis ettiğimiz bu işbirliği yalnızca ticareti değil, gönül bağlarımızı da kuvvetlendirecek, milletlerimiz arasında hayır ve bereket vesilesi olacaktır. Gambiya başta olmak üzere Afrika kıtasının tamamıyla münasebetlerimizi derinleştirme irademizi, karşılıklı hürmet, güven ve istişare zemininde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ŞİRKETLERİ GANA'DA LİMAN VE ALTYAPI PROJELERİ OLMAK ÜZERE MÜHİM YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ"

Gana Cumhuriyeti Spor ve Rekreasyon Bakanı Kofi Adams ile yaptıkları görüşmede ise bu ülkeyle potansiyel işbirliği sahalarını müzakere ettiklerine işaret eden Bolat, Türkiye ve Gana'nın müteahhitlik, enerji, inşaat, madencilik, turizm, sağlık ve ziraat gibi birçok sektörde ortak çalışma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Bolat, Türk şirketlerinin bugüne kadar Gana'da liman ve altyapı projeleri başta olmak üzere mühim yatırımlar gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, karşılıklı yatırımların artırılmasına, ticari münasebetlerimizin derinleştirilmesine ve iş dünyalarımız arasındaki işbirliğinin kökleşmesine ehemmiyet veriyoruz. Bu vesileyle, Gana'yı ekim ayında ülkemizde icra etmeyi planladığımız 5. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na davet ederek, Afrika kıtasıyla olan kardeşlik ve işbirliği ufkumuzu daha da genişletme irademizi teyit ettik."

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.