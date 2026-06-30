Afrika ülkesinde Türkiye farkı! Tek uluslararası banka Türk bankası oldu

Ziraat Katılım Bankası Sudan Genel Müdür Yardımcısı ve Port Sudan Şube Müdürü Bilge Kaan Doğan, yaptığı açıklamada, Ziraat Katılım'ın Sudan'daki faaliyetlerine savaş öncesinde başladığını, çatışmaların ardından ise Port Sudan'daki şubesini yeniden faaliyete geçirerek hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Savaş sonrası Sudan'da faaliyet gösteren tek uluslararası banka olduklarını kaydeden Doğan, "Yeniden imar sürecinin hız kazandığı ülkede Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunuyor." dedi.

Şube binasında gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının ardından Port Sudan'da yeniden hizmet sunmaya başladıklarını ifade eden Doğan, Hartum'daki genel müdürlük ve ana şubenin de yeniden açılması için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Doğan, yakın zamanda Hartum şubesinin de hizmete gireceğine değinerek, "Hartum şubemizin tadilatı tamamlanmak üzere. Orası genel müdürlük ve ana şube olarak faaliyet gösterecek. Böylece iki şubeyle hem Sudan'a hem de Türkiye'ye daha güçlü hizmet sunacağız." dedi.

- "DIŞ TİCARETTEN YATIRIMA KADAR TÜM BANKACILIK HİZMETLERİNİ SUNUYORUZ"

Sudan'da katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda faaliyet yürüttüklerini dile getiren Doğan, dış ticaret finansmanı, akreditif, teminat mektupları, havale işlemleri, katılım hesapları ve yatırım ürünleri dahil geniş kapsamlı bankacılık hizmeti sunduklarını söyledi.

Mobil bankacılık altyapısının da test aşamasında olduğunu aktaran Doğan, sistemin kısa süre içinde müşterilerin kullanımına açılacağını belirtti.

Sudan ekonomisinin yeniden canlanmasında dış ticaretin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Doğan, "Başta dış ticaret finansmanı, akreditif ve teminat mektupları olmak üzere Sudan halkının ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm temel bankacılık hizmetlerini sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRK İŞ İNSANLARINA SADECE FİNANSMAN DEĞİL, BİLGİ DESTEĞİ DE VERİYORUZ"

Doğan, Türk yatırımcıların Sudan pazarına giriş sürecinde banka olarak yalnızca finansman sağlamadıklarını, iş geliştirme ve ticari süreçlerde de destek verdiklerini aktardı.

Türkiye'deki Ziraat Katılım şubeleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını anlatan Doğan, Sudan'da yatırım yapmak isteyen iş insanlarının ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla ulaşabildiğini ifade etti.

Pazar araştırması, ithalat ve ihracat süreçleri ile yerel alıcı ve satıcılara erişim konularında yatırımcılara destek sunduklarını dile getiren Doğan, "Türkiye'deki şubelerimiz aracılığıyla da iş insanlarımız bize ulaşabiliyor. Alıcı, satıcı, ithalat ve ihracat konularında elimizden geldiğince destek veriyoruz." diye konuştu.

Limanlarda yaşanabilecek gecikmelerin yatırım maliyetlerini artırabildiğine dikkati çeken Doğan, işlemlerin hızlı yürütülmesinin özellikle demoraj maliyetlerinin azaltılması açısından önemli avantaj sağladığını söyledi.

- SUDAN'DA FAALİYET GÖSTEREN TEK YABANCI SERMAYELİ VE ULUSLARARASI AĞI GÜÇLÜ BANKA

Sudan bankacılık sektörünün savaş nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini işaret eden Doğan, Ziraat Katılım'ın uluslararası bağlantıları sayesinde bu dönemde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Doğan, "Ortaklık yapıları bulunan bankalar var ancak tam anlamıyla yabancı sermayeli ve uluslararası ağı güçlü banka olarak tek biziz diyebiliriz." dedi.

Geniş muhabir banka ağı sayesinde dolar, avro, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Çin yuanı ve Türk lirası üzerinden işlem gerçekleştirebildiklerini aktaran Doğan, bunun özellikle dış ticaret yapan firmalara önemli kolaylık sağladığını belirtti.

Doğan, Sudan'ın Çin ile yoğun ticaret hacmine sahip olduğunu hatırlatarak, yuan cinsinden uluslararası para transferlerinin de etkin şekilde gerçekleştirilebildiğini söyledi.

- "TÜRK FİRMALARINI YENİDEN İMAR SÜRECİNDE BÜYÜK FIRSATLAR BEKLİYOR"

Güvenlik koşullarının iyileşmesiyle birlikte başta Hartum olmak üzere birçok bölgeye dönüşlerin hızlandığına değinen Doğan, ekonomik hayatın da yeniden canlanmaya başladığını ifade etti.

Doğan, gelecek dönemde yeniden imar çalışmalarının ülkenin en önemli gündem maddesi olacağını, Türk firmalarının bu süreçte önemli fırsatlar yakalayabileceğini vurguladı.

İnşaat, altyapı, enerji, elektrik ekipmanları ve güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Doğan, savaş nedeniyle duran bazı fabrikaların yeniden üretime geçtiğini bildirdi.

Doğan, "İnşaat, altyapı, enerji ve güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere çok büyük imkanlar var. Kapıdan pencereye, sanayi ekipmanlarından günlük ihtiyaç malzemelerine kadar birçok alanda talep bulunuyor. Daha önce burada faaliyet gösteren bazı Türk yatırımcılar da yeniden dönerek üretime başladı." ifadelerini kullandı.

- "EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ ULUSLARARASI FİYATLAMA VE HIZLI İŞLEM KAPASİTESİ"

Sudan'da yüksek enflasyon ve yerel para birimindeki değer kaybına rağmen müşterilerine rekabetçi kur avantajı sunduklarını belirten Doğan, uluslararası piyasalara erişimi kolaylaştırdıklarını söyledi.

Doğan, geniş muhabir banka ağı sayesinde işlemlerin hızlı şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, müşterilerin uluslararası fiyatlardan faydalanabildiğini kaydetti.

Uluslararası para transferlerinin anlık olarak takip edilebildiğine değinen Doğan, "Muhabir ağımızın genişliği, işlemlerin hızı, takip edilebilirliği ve fiyatlama gücümüz bizi farklı kılıyor. Ancak en büyük avantajımız uluslararası fiyatlama imkanımız." diye konuştu.

Bankanın güçlü sermaye yapısına da dikkati çeken Doğan, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabildiklerinin altını çizerek, "Gerekirse Türkiye'den kaynak sağlayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Bunu geçmişte yaptık, bugün de yapıyoruz." dedi.