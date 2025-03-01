Gambiya'daki iş insanları, ülkede birçok sektörde yatırım fırsatlarının bulunduğunu belirterek, Türk girişimcileri yatırıma ve projelerini sunmaya çağırdı.

Enerji şirketi sahibi Türk iş insanı Dennis Elverir, AA muhabirine, demokrasiye yeni geçiş yapan Gambiya'da herkesi her sektörde yatırıma davet ettiğini, ülkenin Batı Afrika'ya giriş kapısı olduğunu söyledi.

Elverir, küçük olmasına rağmen Gambiya'nın çok hızlı ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, "Burada hemen hemen her sektörde gelişmeler oluyor. Biz ise enerji sektöründe faaliyet gösteriyor, bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Stratejik konumundan dolayı Batı Afrika'daki pek çok büyük ülkeye nazaran çok daha değerli bir konumda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Elverir, Gambiya'da yatırım yaptıkları projelerde daha çok Türkiye'ye öncelik verdiklerini, trafo ve panel gibi gerekli malzemeleri Türkiye üzerinden sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Türk şirketlerine Gambiya'ya gelmelerini tavsiye eden Elverir, yatırım yapmak isteyenlerin büyükelçilikten ve DEİK'ten en doğru bilgileri alabileceklerini, bu kurumlar tarafından doğru yönlendirileceklerini söyledi.

Gambiya'da hemen hemen her sektörde yatırım fırsatları bulunduğunun altını çizen Elverir, şöyle konuştu:

"Türk iş adamlarını burada çok büyük fırsatlar bekliyor. Gelsinler, kendi alanlarındaki fırsatları görüp değerlendirsinler. Gambiya'yı sadece Gambiya olarak düşünmemek lazım çünkü Senegal'in tam ortasında. Solumuzda Senegal, sağımızda Senegal, arkamızda Senegal. Dolayısıyla burası göründüğünden çok daha büyük bir pazar."

- "TÜRKİYE'NİN BU ÜLKEDE BU KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Finlandiya'da doğduğunu ve Londra'da eğitim aldığını anlatan Elverir, yatırım için geldiği Gambiya'da Türkiye'nin çok güçlü olduğunu gördüğünü söyledi.

Finlandiya ve İngiliz ortaklı şirket üzerinden Gambiya'ya geldiğini belirten Elverir, şunları kaydetti:

"Buraya gelmeden önce Türkiye'nin bu ülkede bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Bu, bizim için büyük bir avantaj oldu. Gambiya'da bir büyükelçiliğimizin olduğunu, Gambiya askerinin, polisinin bizim tarafımızdan eğitildiğini, eğitim ve hayır kurumlarımızın olduğunu buraya geldikten sonra öğrendim. Tabii ki bu, bizim göğsümüzü kabarttı ve halihazırda burada olan diasporamız, zaman zaman liman işletmeciliği gibi büyük projelere adım atıyor. Bunlar, çok önemli sektörler."

Türkiye'nin Afrika'da güçlü varlık gösterdiğini dile getiren Elverir, kıtanın potansiyeli hakkında şüphesi olanları Gambiya'ya davet etti.

Türk vatandaşlarının Gambiya'da el üstünde tutulduklarını dile getiren Elverir, "Tabii ki bu, Türkiye'nin uzun yıllardır yaptığı yardım, yatırım, stratejik hamlelerden kaynaklanıyor." dedi.

"Türkiye, neden Afrika'da?" diye soranları kıtaya davet eden Elverir, "Bizimle kontağa geçsinler. Biz, kendilerine gereken detayları veririz. Gambiya'da bir şeyler yapmayı düşünüyorlarsa gelmeden önce de biz yardımcı oluruz." ifadelerini kullandı.

Elverir, Afrika'da birçok ülkenin yatırım yaptığını, stratejik hamlelerde bulunduğunu dile getirerek, bu ülkelere karşı Türkiye'nin kıtadaki gücünü daha fazla arttırması gerektiğinin altını çizdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve iş insanı olarak Gambiya'da ülkesini temsil etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

- "TÜRKLERİ GAMBİYA'DA YATIRIM YAPMAYA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Gambiyalı iş kadını ve DEİK Temsilcisi Fatima Senghore, küçük olmasına rağmen ülkesinin büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, Türk iş insanlarını yatırım yapmaya davet etti.

Türk iş insanlarının Gambiya'da her sektörde iş yapabileceklerini söyleyen Senghore, "Türkler, Gambiya'ya ihracat yapabilir, aynı zamanda Gambiya'dan Türkiye'ye ithalat da yapabilirler. Türk halkına söyleyebileceğim tek şey, gelip ülkemizi görmeleri ve ona göre karar vermeleri. Burada yapılacak çok şey var. Biz, yabancı yatırımcılara işlerini kolayca yapmalarını sağlayacak sistemi kurduk." diye konuştu.

Senghore, Gambiya'da yatırımcılara yönelik vergi uygulamasının bulunmadığını, Türk iş insanlarının istedikleri fabrikayı kurabileceklerini ve ürün satabileceklerini söyledi.

Senghore, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gambiya'da fabrikanızı kurabilirsiniz, ürününüzü ülke içinde satabileceğiniz gibi dışarıya da ihraç edebilirsiniz. Bunun için uygulanan bir vergi sistemi yok. Yatırımlarınızı kısıtlayan herhangi olumsuz bir prosedür yok. Aynı zamanda paranızı rahatlıkla Türkiye'ye de taşıyabilirsiniz. Bizim için öncelik, özellikle Gambiya halkını istihdam edecek yatırımların olması."

DEİK Gambiya Temsilcisi olarak Türkiye'ye çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Senghore, ziyaretleri sırasında Türk halkını ülkesine yatırım yapmaları için ikna etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

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