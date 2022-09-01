Afrika'da Türk rüzgarı! ''İş birliği yapmak için can atıyorlar''

Türk ve Afrikalı iş insanlarını bir araya getirerek, kıtalar arası ticaret ve dostluk köprüleri kurmak amacıyla planlanan etkinlik bugün başlıyor. 5 Eylül'e kadar devam edecek organizasyon, Perform Enterprise ve Turkey Expo Fair (TEF) ev sahipliğinde gerçekleşecek. 16 Afrika ülkesinden 200 kişilik alım ve ticaret heyeti Türk firmaları ile bir araya gelerek, yeni yatırım-ticaret adımları atacak.

KITALAR ARASI TİCARET ORTAKLIĞI

Etkinlik boyunca birbirinden farklı 120 sektör ve 400'ün üzerinde şirket bir araya getirilerek ticaret, proje, hedef ve ortaklıklar görüşülecek. Afrika kıtası ile Türkiye arasındaki ticaret ve ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenirken, çeşitli yatırım ve projeler değerlendirilecek. Organizasyon, Afrika ve Türkiye'nin resmi makamları, bürokratları ve medya kuruluşları aracılığı ile kıtalar arasında duyurulacak. Organizasyonda 200 milyon dolarlık garanti yatırım gelmesi beklenirken, uzun vadede Türkiye ekonomisine en az 500 milyon dolarlık bir katkı oluşturması bekleniyor.

EN BÜYÜK TALEP İNŞAAT VE TEKSTİLE

Ticaret heyetinin sektörlere olan ilgisini değerlendiren Perform Enterprise Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çelik, "İnşaat sektörüne aşırı derecede bir talep var. Daha sonra ise tekstil sektörü geliyor. Enerji, sanayi ve emlak gibi diğer alanlara da ilgi var ama biz inşaat ve tekstil konusunda diğer ülkelere göre çok ilerideyiz. Bunu bilen Afrikalılar da bizimle iş yapmak için can atıyorlar. Ülkemiz, bu sektörlerde adeta dünyanın bir showroomu durumunda. Enerji ve sağlık alanlarında da talepler var ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, Afrika'nın dışında gelecekte Rusya, Asya ve Avrupa pazarlarını da hedeflediklerini ve bu bölgelerde de çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

PROGRAM TAKVİMİ YOĞUN

Etkinlik programı 3 aşamadan oluşacak. 200 kişilik heyet, etkinliğin 1. aşamasında (2 Eylül) TÜYAP'ta yapılacak Türkiye'nin en prestijli gıda fuarı olan uluslararası World Food İstanbul Fuarı'na katılacak. Etkinliğin 2. aşamasında (3 Eylül) Afrikalı iş insanları ve yetkililer Türk heyetleri ve iş insanlarının katılımıyla Forum/Panel ve özel B2B organizasyonları yapılacak. Etkinliğin 3. aşamasında heyet, (4 Eylül )İstoç, Masko ve Tahtakale'de ithalat ve ihracatçıl