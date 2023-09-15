Afrika'nın 50 ülkesinden gelen yaklaşık 1500 Afrikalı alıcı Türk KOBİ'leriyle buluşuyor!

18-19 Eylül 2023 tarihlerinde Wow İstanbul Convention Center'da düzenlenecek olan 9. Wci Forum Afrika kıtasının yaklaşık 50 ülkesinden gelecek alım heyetleri ve Afrika kıtasının Ticaret, sanayi ve endüstriden sorumlu ülke bakanlarını İstanbul'da ağırlayacak.



WCİ FORUM'UN BU YILKİ ANA TEMASI: AFRİKA'YA YARDIM DEĞİL, YATIRIM ZAMANI!



1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeli ile Afrika, yeni pazar arayışı içerisindeki ülkelerin en stratejik destinasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Afrika'nın 50 farklı ülkesinden gelecek 1500'e yakın iş insanından oluşan ticari alım heyetleri ile Ülkemizden 400'ü aşkın üretici ve ihracatçının 2 gün sürecek ikili iş görüşmeleri programı olan söz konusu toplantıda; Türkiye – Afrika ticaretine ilişkin yeni hedefler, ülkelerin birbirleriyle olan ikili anlaşmaları, Afrika kıtası için doğru pazar okumaları ve Afrika kıtasında yaşanan siyasi gelişmeler çerçevesinde Türkiye üreticilerinin ihracat yolculuğunda nasıl bir yol haritası ile ilerleyeceğine dair stratejilere de değinilecek.

Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu ve Wci Forum Başkanı Utku Bengisu organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada; Özellikle Afrika'daki yeni politik düzende ticaretin nasıl şekilleneceği ve Türk KOBİ'lerinin bu durumda nasıl bir strateji izlemesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

2,5 TRİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA PAY ALMASINI İSTİYORUZ!



"Her yıl; Türkiye'deki KOBİ'lerin bu sancılı dönemde gemiyi en hasarsız bir şekilde kıyıya çekmelerini sağlayabilecek onları yeni ve aktif bir pazar olan Afrika'yı hızlı bir şekilde sunabilecek bir organizasyona imza atıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de 9'uncusunu gerçekleştireceğimiz bu forum serilerinde; Türkiye KOBİ'leri ile Afrika KOBİ'leri arasındaki iş birliğini geliştirmek, yeni ihracat kanalları açmak, Afrika Kıtası içerisinde yer alan 54 farklı ülkenin birbirleri arasında oluşturmuş olduğu 2,5 trilyon dolarlık ticaret hacmi içerisinde Türkiye'nin daha fazla pay almasını istiyoruz. Şu anda bulunduğumuz ekonomik ortamda, daha farklı kanallarla ihracatçılarımıza ve üreticilerimize yeni kapılar, yeni pazarlar, yeni fırsatlar açmak için bu ikili iş görüşmeleri organizasyonu düzenliyoruz. Türkiye'den 400'ün üzerinde üretici firma ile ve Afrika'nın 50 ülkesinden gelen alım heyetlerinin birbirleriyle temsilcilik anlaşmalarını sağlamak ve şu anda güncel rayiç taleplerin değerlendirilmesi noktasında masaya bir Türkiye alternatifini koymaya çalışıyoruz.

Afrika şu anda tedarik noktasında birçok kanaldan besleniyor. Türkiye'de bu kanallardan bir tanesi. Ancak Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olması en büyük arzumuz. Bu sebeple özellikle ekonomik büyüme planları çerçevesinde, ihracatımızın rolünün bu denli önemli olduğu bir ortamda, potansiyelin yüksek olduğu bölgelerden ciddi anlamda alıcılar getirerek Türkiye'ye yeni kapılar açmak ve bu özel dönemde Türkiye'ye yeni ihracat girdileri, yeni döviz girdileri sağlayarak sanayinin daha ayakta kalması en azından yükü omuzlamak anlamında önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Bosphorus Expo çatısı altında 2017 yılından beri aralıksız düzenlenen Wci Forum serileri; ses getiren organizasyonlarıyla Türkiye üreticilerinin Afrika'ya açılan kapı olma özelliğini sürdürürken, Afrika'lı firmalar için de Türkiye pazarının ve nitelikli üretim gücünü tanımaları için fırsat sunuyor.