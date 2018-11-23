AGİ Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak zam oranı kaç

Asgari ücret zammı yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte düzenlenecek komisyon toplantısında belirlenecek. Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ'de ne kadar artış olacak? Asgari ücret brüt net kaç TL olacak? AGİ ve asgari ücret nasıl hesaplanacak? Evli bekar çocuklu çocuksuz çalışan işçi AGİ miktarında yapılacak zam oranı ne kadar? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. 2019 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam etmekte. Yeni asgari ücrete yönelik çalışmalar 2018 yılı aralık ayında başlayacak ve çalışmaların tamamlanmasıyla zamlı maaş miktarı vatandaşlara ilan edilecek. Çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca çalışan, asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. 2018'in son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran çalışanlar, asgari ücretinin ne kadar olacağının yanı sıra, zamlı maaşların ne zaman belli olacağını da sorguluyor. Asgari ücret komisyonu 2019 Ocak ayı zam oranları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Bir ilk olacak! Asgari ücretli komisyona girdi



Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyonda asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi, komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak.



Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ise bu yıl bir ilk yaşanacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 kişiden oluşan komisyonda bu yıl 16 kişi olacaklarını ve 16'ncı kişinin asgari ücretli olduğunu söyledi.



Atalay şöyle konuştu: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeye sahip. Bunların 5'i işçiyi, 5'i işvereni, 5'i ise hükümeti temsil ediyor. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreterimiz Nazmi Irgat başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak."

Talep 2 bin liranın üstü



Yaklaşık 2 aydır asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini dile getirdiklerini hatırlatan Atalay, “Türk-İş asgari ücretin taraflarından biridir. Biz iki aydır asgari ücretin hemen 2 bin lira olması, aralık ayındaki görüşmelerde de 2 bin lira üzerinde görüşmelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bugüne kadar 35'e yakın işveren asgari ücreti 2 bin liraya yükseltti ama işverenlerin yüzde 99'u artış yapmadı” dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.



ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayında yapacağı çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeki ilk. asgari ücret maratonu olacak. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, asgari ücret tespit komisyonu da, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasına alındı, kurulun yapısıyla ilgili ise bir değişiklik yapılmadı. Buna göre komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinin katılımıyla toplanacak. Kurul üye oylarının çoğunluğu ile de karar alacak.





Asgari ücret görüşmelerinde, 2018 yılı için 9 aylığına uygulanan 100 TL’lik asgari ücret desteği de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Söz konusu destek, asgari ücretin bin TL’den 1300 TL’ye çıkarılması sırasında işverenlere destek için getirilmişti ve bu yılın ilk 9 ayı da dahil olmak üzere uygulandı. Ancak ekim ayı itibariyle destek sona erdi.

Asgari ücret 2019 zammı için milyonlarca çalışanı gözü hükümet kanadından gelecek yeni açıklamada. Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonunun toplantısına aylar varken, piyasalarda oluşan talepler işçileri harekete geçirdi. Geçen yıl devamı üzerine karar verilen asgari ücret yardımı 9 ay süre ile kısıtlanmıştı. Şimdi işveren bu sürenin ve kapsamın genişletilmesi istiyor. İşçi tarafı bu desteğin işçiye de yansıtılması üzerinde eğiliyor. Öte yandan işverenler asgari ücret desteğinin kesilmesi durumunda işçi başına artacak olan yüzde 8 maliyetin istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladılar.

Hizmet- İş Sendikası'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlediği genişletilmiş başkanlar kuruluna katılan Arslan, gazetecilerle sohbet etti. Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işverenleri "Evirip çeviriyor ama niyetleri tazminatı vermemek" diye eleştirirken beklentiler arasında fark olduğunu söyledi. Arslan, "Kıdem tazminatında işverenlerin niyeti samimi değil. Öyle ki bir sendika başkanı bana özellikle TOBB'a bağlı KOBİ'leri kastederek, ‘Birbirimizi kandırmayalım, işverenler kıdem tazminatı istemiyor' dedi. Böyle bir ortamda kıdem tazminatı sorunu çözülemez" diye konuştu.



"2 BİN TL ACELE İLE SÖYLENMİŞ BİR TALEP"



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, asgari ücret konusunda çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi politikasının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun asgari ücret rakamını yüksek tutması gerektiğini söyledi. İsim vermeden Türk-İş'in 2 bin TL olması önerisine gönderme yapan Arslan, "Bana göre acele ile söylenmiş bir ifade. Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl geçimlerini sağlayacak?" diye sordu.







"KAMU İŞÇİLERİNİN YÜZDE 4'LÜK ZAMMI ARTIRILMALI"



Asgari ücreti konuşurken, tüm çalışanların düşünülmesi gerektiğini kaydeden Arslan, enflasyonun yüzde 25 seviyesinde olduğu bir dönemde, taşeronluktan kadroya geçen çalışanların 2021 yılına kadar sadece yüzde 4 zam vermenin doğru olmadığını ifade etti. Kamu sözleşmelerinin bir an önce çözümlenmesi gerektiğini söyleyen Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun yeniden değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

2018 YILINDA 14,2'LİK ZAM YAPILMIŞTI



Geçtiğimiz yıl 3.toplantıda karara bağlanan asgari ücret yüzde 14,2'lik zam ile bin 603 lira olarak belirlenmişti. 2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;



2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL



2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL



2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL



2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL



2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Sendikalardan gelen taleplerin altında olan bu rakam için bu sene erkenden harekete geçen sendikalar rakamın yüzde 25'lik artış ile en az 2 bin TL olması yönünde görüş bildiriyor. 2018 yılında bin 603 lira olan asgari ücretin 2019 yılındaki son durumu yine Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinde belli olacak.