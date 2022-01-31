31 Ocak 2022 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:22

Şubat ayının gelmesiyle birlikte AGİ 2022 hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaş, yeni yılın ilk zamlı maaşını alacak. Şimdiye kadar çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödeniyordu. Asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Peki Agi 2022 kalktı mı, kimlere verilecek? Zamlı maaşın içinde AGİ var mı? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

AGİ KALKTI MI, KİMLERE VERİLECEK?

2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.

ZAMLI MAAŞIN İÇİNDE AGİ VAR MI?

2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek. Bu da şu anlama geliyor; asgari ücretli bir çalışanın evli olup olmaması, çocuk sayısı önemli değil, gelecek yıl tüm asgari ücretli çalışanların hepsi standart 4.253.40 lira ücret alacak.

Asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Ücret gelirleri asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak.

Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638,01 lira gelir vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak.

ASGARİ ÜCRET AGİ 2022 HESAPLAMA

Brüt ücret 5004 TL

SGK toplam primi 700,60 TL

Gelir vergisi 0 TL

Damga vergisi 0 TL

Net ücret: 4253,40 TL

Böylece bu işçinin maaşından sadece primler kesilecek ve net ücret kendisine ödenecek.

EK ÖDEME VARSA HESAPLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Örneğin bir işçinin asgari ücret dışında 996 lira da sosyal yardım olarak ödeneği bulunsun. Bu durumda bu işçinin brüt ücreti 6000 TL'ye çıkacak ve Ocak maaşı şu şekilde hesaplanacak:

Brüt ücret 6000 TL

Sigorta primi 900 TL

Matrah 5.100 TL

Gelir vergisi 765 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 126,99 TL

Damga vergisi 7.56 TL

Net ücret 4.965,45 TL

YÜKSEK MAAŞ ALAN İÇİN VERGİSİZ MAAŞ HESABI

Örneğin bir işçinin brüt maaşı 8.000 TL olsun. Bu işçi asgari ücret üzerinde maaş almaktadır. Ancak ücretinde asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır. Bu işçinin Ocak maaşı şöyle hesaplanacaktır:

Brüt ücret 8.000 TL

Sigorta primi 1.200 TL

Matrah 6.800 TL

Gelir vergisi 1.020 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrah 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 381,99 TL

Damga vergisi 22,74 TL

Net ücret: 6.395,27 TL