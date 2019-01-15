AGİ ve asgari ücret 2019 zamlı maaşı ne kadar? Asgari ücret ile agi brüt net kaç lira oldu? Asgari geçim indirimi AGİ bekar evli, çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan çalışmayan zamlı maaş ücreti nasıl hesaplanıyor? 2019 AGİ hesaplama nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2019 yılı için asgari ücret net 2020 lira olarak açıklandı. Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor. 2019 asgari ücret zammı son dakika açıklaması Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sonrası açıklandı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi. 2019 AGİ tablosu asgari ücret miktarı beli oldu. AGİ rakamları tutarları asgari ücretten ayrı hesaplanıyor. Yeni rakam, son 33 yılda dördüncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı. İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..

2019 YILI AGİ NE KADAR?

İŞTE 2019 AGİ TABLOSU

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak.



Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL



Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL



Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL



Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL



Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL



Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL



Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL



Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL



Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL



Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?



Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;



• Mükellefin kendisi için % 50'si,

• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

• Üçüncü çocuk için %10'u

• Diğer çocuklar için % 5'i,



olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak açıklandı. Yeni rakam, son 33 yılda 4'üncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaptığı son toplantıyla açıklanan rakam, son 33 yılda 4'üncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte 7'den 70'e tüm çalışanların maaşında da oynama oldu. Enflasyon oranının da üzerinde zam yapılan asgari ücret ile birlikte sigortalı tüm çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de (AGİ) yükselmiş oldu. Asgari ücret 2019 zammının brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olmasının ardından çalışanlar yılbaşında kendilerine yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Enflasyon oranının yıl sonunda yüzde 20'lerde olması beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 26,5 oranındaki zam çalışanlarda "yüksek zam" beklentisi oluşturdu.



UZMANLAR ASGARİ ÜCRET ZAMMINI YORUMLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "oy birliği" ile alınan zam kararı uzmanlar tarafından da yorumlandı. Uzmanlar işçilerin masadan iyi bir rakamla kalktığını açıklarken, yapılan bu zammın özel sektörü de tetikleyeceğinin altını çizdi.



AGİ DE YÜKSELDİ



Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimimde de (AGİ) artış yaşandı. Buna göre yeni yılla birlikte bir kişi bekarsa ya da evli eşi çalışıyor ve çocuğu yoksa AGİ 191,85 TL oldu.

YÜZDE 26,06 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.



Selçuk, buradaki konuşmasında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 Aralık'ta ilk toplantısını yaptığını hatırlattı.

Yapılan yüzde 26,06 oranındaki artışla brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak açıklanan bu rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.



Yeni yılda brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.

İşverene maliyeti



Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 558 lira 40 kuruşu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşu SGK işveren primi ve 51 lira 17 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.



Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları şu şekilde oldu:



"Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 230 lira 26 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş."

2018 YILINDA AGİ NE KADAR OLMUŞTU?

İçinde bulunduğumuz 2018 yılı için uygulanan AGİ oranları, bekar çalışanlar için 152 lira, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edilmişti. İşte, 2018 yılının AGİ tablosu;

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,21 TL

Evli eşi çalışmayan 182,66 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışan 152,21 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL



ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.



Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

AGİ ALINAN MAAŞA DAHİL Mİ?



1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN (AGİ) KİMLER YARARLANABİLİR?



Asgari geçim indiriminden;



Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).



Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.



Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.