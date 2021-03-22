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Ekonomi

Ağrı'da jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek

Ağrı'nın Patnos, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 09:07 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:07
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Ağrı İl Özel İdaresinin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Patnos-Düzceli, Doğubayazıt-Sağlıksuyu ve Taşlıçay-Dilekyazı mevkilerinde bulunan jeotermal kaynak sahalarının ihaleleri 2 Nisan'da 10.00-10.30 saatlerinde yapılacak.

Sahalar için muhammen bedel 56 bin 10 lira, geçici teminat bedeli ise 1680 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca, yine Resmi Gazete'de yayımlanan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ilanına göre, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanına ait Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, 8 Nisan'da kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

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