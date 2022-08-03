Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları açıkladı. Açıklamanın ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar, Ağustos ayı kira artış oranını merak etmeye başladı. Enflasyon, Temmuz ayında yüzde 2,37 artarken, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu. Peki Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı ve Ağustos 2022 kira zam oranı hesaplama.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira zam oranı belli oldu. Enflasyon, temmuz ayında yüzde 2,37 olarak kaydedilirken, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu.

Kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Ağustos ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşti.

Kira zamları Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor.

12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 49,65 olarak kaydedildi. Ancak kira düzenlemesi gereğince Fakat mal sahipleri kiracısına yasal olarak Ağustos ayında en fazla yüzde 25 oranında zam yapabilecek.



AĞUSTOS 2022 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Konut Kirası: 2.000 TL

Ağustos Kira Artış Oranı: %25

Ağustos 2022 Kira zam tutarı: 500 TL

Ağustos 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.500 TL