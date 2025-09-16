İSTANBUL 27°C / 17°C
Ekonomi

Ağustos 2025'te konut satışları yükseldi

Türkiye genelinde konut satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 adet olarak gerçekleşti.

AA16 Eylül 2025 Salı 10:15 - Güncelleme:
Ağustos 2025'te konut satışları yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artışla 143 bin 319'a çıktı.

İstanbul, 21 bin 814 ile ağustosta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 419 konut satışıyla Ankara, 7 bin 695 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 konutla Tunceli olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

