Ağustos ayı aile destek parası ne zaman yatacak? Aile Destek parası Ağustos ayı ödeme takvimi

Ağustos ayı aile destek parası ödeme tarihleri, söz konusu destek programının uzatılmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri Temmuz ayında sona erecekti. Hükümet tarafından alınan kararla Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı. Peki Ağustos ayı aile destek parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?



Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat önceki ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı aile destek parası ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ UZATILDI

Bilindiği üzere; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin 2023 Temmuz ayında son bulmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Programı ödemeleri 1 yıl daha uzatıldı.

AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI 2023?



Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasıyla birlikte Aile Destek Paketi ödemelerinin zam durumu gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin zam tutarıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile Destek Programı'nın hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.