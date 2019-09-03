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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar?

Ağustos ayı enflasyon 2019 oranları açıklandı. Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar? sorusunun yanıtı güncek olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklanıyor. Bu rakamlara göre kira artışı, maaş zammı gibi birçok zam oranı belirleniyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ağustos ayı enflasyon 2019 rakamlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

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Ağustos ayı enflasyon 2019 oranları açıklandı. Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar? sorusunun yanıtı tüm herkes tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklanıyor.  AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla yapıldı. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ağustos ayı enflasyon 2019 oranları sizlerle... 
 
AĞUSTOS AYI ENFLASYON 2019 ORANLARI AÇIKLANDI!
 
Ağustos ayında TÜFE yüzde 0,86 arttı ÜFE de 0,59 oranında düştü. Yıllık TÜFE yüzde 15,01 oldu, yıllık ÜFE de yüzde 13,45 olarak gerçekleşti.
 
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı
 
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.
 
Aylık en yüksek artış %19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu
 
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %4,26, konutta %2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,89 ve lokanta ve otellerde %0,75 artış gerçekleşti.
 
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,94 ile ulaştırma oldu
 
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,77 düşüş gerçekleşti.
 
Yıllık en fazla artış %41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
 
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %20,98, ev eşyası %20,13, lokanta ve oteller %18,52 ve eğitim %17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
 
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,16 arttı
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,87 artış gerçekleşti.
 
Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
 
 
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADARDI?
 
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
 
Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,2, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.
 
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,60 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,30, en yüksek yüzde 15,50 oldu
 
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a düşeceği hesaplanıyor.
 
Enflasyon temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.

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